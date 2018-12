Steekpartij in asielzoekerscentrum Beverwaard, één gewonde

Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum (azc) in de Rotterdamse Beverwaard is vannacht een slachtoffer gevallen. De messentrekker sloeg op de vlucht. De verdachte komt uit een ‘veilig land’. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb eiste dit najaar na incidenten per direct een stop af op de komst van deze groep kansloze asielzoekers.

Rond half drie vannacht werden de hulpdiensten gealarmeerd over het geweld in het azc aan de Edo Bergsmaweg. Naast de politie spoedden ook de ambulance en de trauma-arts zich naar het voormalige sportterrein, waar sinds augustus 2016 een tijdelijk azc zit.

Met de arts aan zijn zijde werd het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Na een behandeling kon hij mee naar het politiebureau om aangifte te doen. De jonge mannen van de woning waar de steekpartij was, werden later in de nacht overgebracht naar een andere woning.

Na een reeks van incidenten in het azc dwong de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dit najaar af, dat er per direct een stop kwam op de instroom van kansloze migranten in het azc in de Beverwaard. Na twee relatief rustige jaren steeg sinds april het aantal incidenten rap, naar 69 meldingen in de maand augustus alleen al.

Vooral jonge, alleenreizende mannen uit Marokko, Albanië en Tunesië zorgen voor overlast; ze stelen, mishandelen anderen en maken ruzie. In oktober verkrachtte een 32-jarige Algerijn in het azc een vrouw. Een paar dagen later besloot Aboutaleb dat gevluchte mannen uit zulke ‘veilige’ landen niet meer welkom zijn voor tijdelijk onderdak in Rotterdam.