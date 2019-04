Stef Bos zingt hilarisch liedje over de kapsalon

De Rotterdamse kapsalon blijft de gemoederen bezighouden. Zanger Stef Bos heeft na de fittie tussen een Amsterdamse en Rotterdamse snackbar over de herkomst van het gerecht, een lied gemaakt over de kapsalon. Op de melodie van zijn bekende hit Papa bezingt hij de oer-Rotterdamse snack.

Hij bracht zijn lied onlangs ten gehore in het satirische NPO-programma Even tot hier. Op de tekst in het refrein Papa, ik lijk steeds meer op jou, zingt Bos: Shoarma met kaas, friet, sla en saus.

De kapsalon zorgde eind vorige maand voor de nodige ophef. Een Amsterdamse grillroom claimde dat het gerecht een uitvinding van de hoofdstad was. Dat schoot de Rotterdamse snackbar El Aviva, waar de snack in 2003 werd uitgevonden, in het verkeerde keelgat.

Stef Bos stipt in zijn lied ook de ruzie aan. Zijn conclusie? Rotterdam of Amsterdam. Het kan me niks schelen. Als ik sta te eten, ben ik toch al knetterlam. Bekijk hier hoe Stef Bos de kapsalon bezingt.