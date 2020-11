Stefan (15) redde met reanimatie het leven van zijn schoolgenootje: ‘Ik zat echt vol adrenaline’

Tanya Commandeur laat vergeten jazzy oorlogsja­ren tot leven komen in histori­sche roman

25 november Katendrecht was in de Tweede Wereldoorlog de enige plek in Rotterdam waar volop jazz werd gespeeld. De Duitse bezetter had deze ‘negermuziek’ weliswaar verboden, de Wehrmacht mocht de Kaap niet op. De speciale status van de Kaap was het uitgangspunt voor Tanya Commandeurs historische roman Rosa’s Oorlog.