Sterrenchef kookte al eens voor het koningspaar: ‘Alle vrouwen gingen met Máxima naar het toilet’

Run op regenton­nen: ‘Goed voor de tuin, maar ook beter voor het zemen van de ramen’

Watertonnen zijn in trek. Het Rotterdamse project Het Regent Tonnen heeft er in het eerste half jaar van 2022 186 aangesloten. De verwachting is dat daar in het tweede deel van dit jaar nog zo’n 350 bijkomen. ,,We zijn gestopt met reclame maken’’, zegt Tijs van Ruth van deze organisatie.

10 oktober