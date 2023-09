Sterrenrestaurant wordt overdag streetfoodbar: ‘Ik moest even mijn trots opzijzetten’

indebuurt.nl Rotterdam­mer Chris woont iedere twee jaar in een ander land: 'Ik hou van een cultuur­shock'

Iedere twee jaar verhuizen naar een ander land: Rotterdammer Chris Oberman (37) doet het. Vanwege het werk van zijn vrouw Zoë woonde het stel eerst in China, op dit moment is Erbil in Iraaks-Koerdistan hun woonplaats. “De mensen zijn hier supervriendelijk.”