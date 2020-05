Sterrenzaak O&O op tournee: culinair Chinees eten haal je voor even wéér op de Kaap

Na eerdere stops in Antwerpen en Amsterdam doet de sterrenzaak komend weekeinde Rotterdam aan. Een unieke kans om thuis van de verfijnde Aziatische gerechten te kunnen genieten. Want het verhaal van O&O is bijzonder: in 1982 openden Helena en Danny Tsang hun restaurant in het Brabantse dorpje Sint Willebrord. Het is een Chinees restaurant, zoals velen van ons dat zullen kennen: van Chin. Ind., , kroepoek, babi pangang en afhalen.