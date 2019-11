Stervende Stien Visser nog één keer in de oliebollenkraam van haar zoon

Daarom werkt Turkije niet mee aan het frau­de-onderzoek naar Waterfront

18:27 Turkije werkt niet mee aan het onderzoek naar de Waterfront-fraude in Rotterdam, bleek vandaag bij de eerste zitting van de strafzaak. Volgens Turkijekenner Erik Jan Zürcher kan dit twee dingen betekenen: of de Turken spelen een politiek spel, of de naar Turkije gevluchte hoofdverdachte heeft connecties. Of allebei.