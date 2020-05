Steun voor ambitieus stadionplan Excelsior: forse uitbreiding en 400 woningen ‘op de hoeken’

Column Mondkapjes, bijna net zo zeldzaam als vegetari­sche erwtensoep

10:18 De laatste keer dat ik een mondkapje droeg was tijdens mijn Groote Oorlog tegen de buxusrups. Ik was in m’n volkstuin aan het ploeteren met een of ander verantwoord braaf bio-goedje, om deze geel-zwarte kwelgeesten uit de zwaar aangevreten heg te krijgen. Om toch maar het zekere voor het onzekere te nemen, had ik zo’n sneeuwwitte mond- en neusbeschermer van de bouwmarkt opgezet. Die rupsjes zullen hebben gescháterd!