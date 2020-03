Steven Berghuis gooit shirt naar jonge supporter en dat ontroert voetbalfans wereldwijd

Update/VIDEO Politie ontruimt opnieuw kraakpan­den in de Tweebos­buurt, tien krakers aangehou­den

17:41 De politie heeft vanmorgen zes kraakpanden in de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid ontruimd. Daarbij zijn tien aanhoudingen verricht. De politie was vanaf 08.00 uur ‘s ochtends in groten getale aanwezig. Ook stond een peloton van de ME klaar voor het geval de situatie zou escaleren.