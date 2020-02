Stevige taal Aboutaleb valt slecht: ‘Boete voor ouders van messendragers gaat niet werken’

Kritiek op overstap Leef­baar-raads­lid Vreugden­hil naar Warmtebe­drijf

20:30 In het Rotterdamse presidium, het geheim overleg tussen de fractievoorzitters, zijn enkele kritische noten gekraakt over de overstap van Leefbaar-raadslid Gerben Vreugdenhil naar het Warmtebedrijf. Zo zou hij al in december in gesprek zijn over zijn nieuwe topfunctie en daarna nog hebben ingestemd met een overbruggingskrediet van 15 miljoen voor het noodlijdende Warmtebedrijf.