Stichting Ambulancewens doet aangifte vanwege online zwartmakerij

Stichting Ambulancewens Nederland doet aangifte van smaad en laster vanwege zwartmakerij. Al enige tijd zouden anonieme berichten worden verspreid over de Rotterdamse directeur Kees Veldboer van de stichting. In een brief aan vrijwilligers, donateurs en partners wordt de situatie uitgelegd.

In de berichten die verspreid worden, wordt onder andere gesuggereerd dat Veldboer een 'veel te hoog salaris’ zou krijgen, zo is te lezen in de brief. Ook zou hij zijn opgepakt door de politie vanwege fraude. Volgens de stichting zijn deze berichten ‘volstrekt onjuist’ en zijn ze niet alleen schadelijk voor Veldboer persoonlijk, 'maar ook voor de reputatie van onze mooie stichting en al het goede en nuttige werk dat we samen doen.’

De stichting besloot de brief te versturen omdat de anonieme berichten sinds donderdag ook via sociale media zouden worden verspreid en contact zou zijn gezocht met lokale nieuwsmedia. ‘Dit stelt Kees persoonlijk in een kwaad daglicht, maar kan ook de stichting en haar fondsenwerving negatief raken. Dat kunnen wij niet toestaan’, schrijft de stichting.

Stichting Ambulancewens is in 2007 opgericht door voormalig ambulancechauffeur Kees Veldboer om wensen van terminale patiënten in vervulling te laten gaan. De ambulance van de stichting brengt deze zieken, die niet lang meer te leven hebben, naar een plek of persoon die voor hen speciaal is.

‘Er is ons alles aan gelegen ons dankbare en mooie werk te beschermen’, schrijft de stichting in de brief.