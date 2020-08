Stiekem dansen op een illegale houseparty op de Maasvlakte: ‘Bang voor corona? Nee, ventilatie genoeg’

Rotterdam­se studenten krijgen brief van Aboutaleb: ‘Neem je verantwoor­de­lijk­heid en houd vol’

14:17 Alle studenten van de hogescholen en de Erasmus Universiteit in Rotterdam ontvingen vandaag een brief van burgemeester Aboutaleb. Hij vraagt hen met klem zich aan de coronamaatregelen te houden en hun verantwoordelijkheid te nemen. Reden hiervoor is de opmerkelijke stijging van het aantal besmettingen onder studenten van de afgelopen dagen.