Stien Visser overleden: de oliebollenkraam van zoon Richard is voor één dag dicht

Stien Visser is overleden. De moeder van de Rotterdamse meester-banketbakker Richard Visser is 88 jaar geworden. Begin november kwam ze als laatste wens nog één keer in de prijswinnende oliebollenkraam van haar zoon. Richard: ,,Ze is heengegaan in een rustige periode, want zoals mijn moeder altijd zei: ‘De kraam moet door’.’’