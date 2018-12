Stijn Koster is in één klap multimiljonair

Bon Bini 2 te zien met Papiament­se ondertite­ling

10:03 De film Bon Bini 2 is woensdag 12 december tijdens speciale voorpremières in Rotterdam te zien met ondertiteling in het Papiaments. De film met Jandino Asporaat is behalve in de Pathé-vestigingen De Kuip en Schouwburgplein ook in Den Haag, Amsterdam en Tilburg met ondertiteling te zien.