Stille tocht met witte rozen voor doodgestoken Alice (15): ‘Het waren haar lievelingsbloemen’

Update Twee Rotterdam­se kroegen dicht vanwege corona: meerdere medewer­kers besmet

16:51 Café De Zondebok & ‘t Zwarte Schaap, op de Witte de Withstraat in Rotterdam, is tijdelijk gesloten vanwege het coronavirus. Na bezoek van besmette gasten, bleek ook personeel het virus te hebben opgelopen. Ook Rotown is per direct gesloten.