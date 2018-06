Stille tocht voor Orlando (17)

Zaterdag 7 juli wordt in de Haagse wijk Ypenburg een stille tocht gelopen voor Orlando Boldewijn (17), die daar in februari onder raadselachtige omstandigheden om het leven kwam. De dood van de Rotterdamse tiener is nog altijd omgeven door vraagtekens.

,,Het wordt geen protestmars, maar een stille tocht ter nagedachtenis aan Orlando’’, zegt Rosaline Martins, woordvoerder van de organisatie van de stille tocht. ,,We willen met de tocht uitdragen dat we Orlando niet zijn vergeten. Tevens willen we er de familie van Orlando steun mee bieden. We leven met de nabestaanden mee.’’

De herdenkingstocht start ’s avonds om half zeven achter de school aan het Böttgerwater en eindigt aan de andere kant van de plas De Blauwe Loper. Daar zullen bloemen in het water worden geworpen. ,,De zaak is nog steeds niet opgelost en we willen niet dat Orlando wordt vergeten’’, zegt Martins. ,,Ook willen een boodschap verspreiden aan de ouders van jongens die op Grindr contact zoeken met andere jongens. Laat ze alsjeblieft voorzichtig zijn. Er kunnen mensen zijn die verkeerde bedoelingen hebben.’’

Ook Roy B., de Hagenaar die een date had met Orlando en wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood, komt op Grindr voor sekscontacten. Een aantal jongens die Roy B. in het verleden op de datingssite hebben ontmoet, was voornemens aangifte te doen tegen B. omdat hij hen bedreigde en stalkte nadat ze hem hadden afgewezen. Omdat de aangiften niet in het dossier met betrekking tot de dood van Orlando zouden worden gevoegd, zagen de jongens daar van af.

Verklaringen

Toch gaan ze binnenkort met de politie in gesprek. Ze willen verklaringen afleggen over het agressieve gedrag van Roy B. ,,Ze willen dat de politie die verklaringen doorgeeft aan het Openbaar Ministerie om te laten zen dat die Roy B. twee gezichten heeft’’, zegt de moeder van één van de jongens. ,,Bij de politie heeft hij zich een angstige man getoond die het bij zijn arrestatie letterlijk in zijn broek deed. Maar zo zielig als hij zich daar toonde, is hij niet.’’