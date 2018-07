'Met een stille tocht komt de boodschap beter aan'

Vanavond om acht uur loopt de groep van Rotterdam Centraal naar de Oude Plantage, het parkje naast de wijk De Esch. ,,We wilden eigenlijk de route lopen die het slachtoffer die ochtend naar huis heeft gefietst", vertelt Wai-Yin van Eijk, één van de vier vrouwen die de stille tocht organiseert. ,,Maar dat ging niet vanwege opbrekingen en wegwerkzaamheden, bleek na overleg met de gemeente. We lopen nu via de Lijnbaan, linksaf naar de Hoogstraat, over de Mariniersweg verder over de Hoogstraat en rechtsaf richting de Maasboulevard. We stoppen bij het parkje om geen overlast te veroorzaken voor de bewoners. De gemeente staat niet toe dat deelnemers gaan zwerven in de wijk."

Waarom houden jullie een stille tocht?

,,Daar hebben we bewust voor gekozen omdat we denken dat de boodschap dan beter aankomt. Je hoeft niet altijd te schreeuwen of te chanten om je punt te maken. In stilte kun je heel wat bereiken. Demonstreren klinkt meteen weer zo hard. We hebben mensen gevraagd om - als ze zich willen uiten - een spandoek mee te nemen. Vaak wordt een stille tocht gehouden als er iemand is overleden. Ik weet dat mensen daar ook anders over denken, maar ik denk dat er altijd een stukje van je afsterft als je zoiets meemaakt wat dit meisje heeft meegemaakt, of als je slachtoffer bent van seksueel misbruik. Je zult nooit meer dezelfde zijn."

Wat willen jullie bereiken?

,,We willen solidariteit uitstralen. We hebben gehoord dat het meisje heeft geschreeuwd toen ze werd aangevallen, en dat mensen dat hebben gehoord. Maar niemand heeft gebeld. Dat mensen meer om hun medemens gaan geven. Dat je als er iemand in nood is, de politie belt of in ieder geval iets doet. Dat is wat we missen in deze maatschappij. Wij zijn ons ervan bewust dat ook wij dat beter kunnen doen."

Volledig scherm De politie deed na de verkrachting onderzoek in de Herman Bavinckstraat in de Rotterdamse wijk De Esch. © MediaTV

Waarom zijn jullie zo betrokken bij deze zaak?

,,We kennen het slachtoffer niet. Toen ik het zaterdagmiddag las, dacht ik: 'Dit kan niet gebeuren, dit kán gewoon niet in Nederland. Ik was boos en verdrietig. Het had iedereen kunnen gebeuren. Ik ken genoeg dames die 's avonds, als ze een drankje gedaan hebben, alleen terug naar huis fietsen. Het is erg dat dit gebeurt."

Wat gebeurt er als de stoet aankomt bij de Oude Plantage?

,,Wij houden als speech, als burgers. We hebben nog even gedacht om een bekende Nederlander te vragen, maar daar zien we toch maar van af. En we willen liever geen politicus. Het is de eerste keer dat we een toespraak houden, dus ik weet niet of we er goed uitkomen, er zullen wel veel emoties loskomen."

Stille tocht nav brute verkrachting studente Datum/date: 31/7/2018 Aanvang/time: 20:00 Start: 20:15 Locatie/location: Rotterdam Centra(a)l Station...