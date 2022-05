Aboutaleb woedend over geweld bij Kuip, maar relschop­pers lijken vooral trots: ‘Dit is Rotterdam’

Voor de derde keer in één maand hebben relschoppers in Rotterdam de politie met zwaar vuurwerk bekogeld. Burgemeester Aboutaleb is ‘ongelooflijk boos’ over de rellen. ,,En met mij vele Rotterdammers. Zo moedig je je club niet aan. Je zet de stad en de club weer in negatief daglicht.’’

20 december