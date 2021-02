Stoffelijk overschot in natuurgebied Oostvoorne van vermiste Tamara Sparreboom (36)

Update/Video Lugubere ontdekking in natuurge­bied Oostvoorne: politie denkt resten van vermiste Rotterdam­se (36) gevonden te hebben

22 februari Het stoffelijk overschot dat zondagmiddag in het Oostvoornse natuurgebied het Groene Strand werd aangetroffen, is volgens de politie vermoedelijk van de sinds 2013 vermiste Tamara Sparreboom uit Rotterdam. Het lichaam is gevonden in het gebied dat kort na de vermissing al minutieus werd uitgekamd. Het is nog niet duidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen.