Stoffelijk overschot op Schiedams balkon is van pasgeboren baby

Raadplaat: wat zien we hier?

9:55 Hoogbouw. In een wijk waar puntdakjes regel zijn, met een enkele kerkspits die piekt in het zwerk.Een feest van herkenning? We gaan er zomaar vanuit. Waar kijken we naar, wat ziet u allemaal, heeft u verhalen, herinneringen? Bewoners of ex-bewoners, iedereen mag zich vrij voelen om te reageren. Pak deze kans!