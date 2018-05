Stoffelijke resten in Rotterdamse Lekhaven zijn van een hond

Examenvlog Vlogger Eva over geschiede­nis: Het ging eigenlijk best goed

17:34 Het was een spannende dag voor AD-vlogger Eva Nootenboom (16) uit Rhoon. Ze legde vandaag haar eindexamen geschiedenis af op de Theaterhavo in Rotterdam. Met goede samenvattingen had zij zich voorbereid. Hoe het uiteindelijk afliep? Dat zie je in haar eerste vlog.