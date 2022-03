Stoffige auto? Zand uit de Sahara dwarrelt neer over regio Rotterdam

Wie in de regio Rotterdam woont, is vanochtend wakker geworden met zand op de auto en op de tuinmeubelen. Het gaat om zand uit de Sahara, zegt weerdienst Weerplaza. Dat is met de regen van vannacht naar beneden gedwarreld.