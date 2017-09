'Stop met verkoop suikerhoudende drank bij sportclubs'

Visser reageert op Twitter op het nieuws dat frisdrankproducenten eind 2018 willen stoppen met het aanbieden van suikerhoudende frisdranken op middelbare scholen. De bedoeling is dat de suikerhoudende variant niet meer te verkrijgen is. De light-versies blijven wel gewoon te koop. Raymond Gianotten, directeur van de Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters en Sappen zei tegen RTL Nieuws dat het besluit is genomen omdat de fabrikanten jongeren willen helpen bij het maken van gezonde keuzes. ,,Er loopt nog een aantal contracten, maar wat ons betreft gaat dit zo snel mogelijk in'', aldus de directeur tegenover de site.

Gezond opgroeien

De uitspraak van Visser past in het streven van de gemeente om de jeugd gezond te laten opgroeien. In de Maasstad heeft nog altijd één op de vier kinderen en jongeren overgewicht. In sommige wijken is dat zelfs één op de twee. Dat komt onder meer door te weinig bewegen en verkeerd eten.



Zo sloot Rotterdam zich eerder dit jaar aan bij de aanpak van reclames voor ongezonde voeding voor kinderen. Visser ondertekende toen een akkoord dat kindermarketing op dit gebied stop moet zetten.



Sportcentrum West in Delfshaven kreeg enkele maanden geleden een certificaat vanwege de promotie van gezonde producten. Rotterdam gaat verder met de kantines bij zeven zwembaden.