Storing aan verkeerslichten zorgt voor drukte in binnenstad

Het is onduidelijk of de storing een nasleep van woensdagavond is of dat het gaat om een nieuw mankement. Volgens een woordvoerder van Stadsbeheer wordt er alles aan gedaan om het euvel te verhelpen. ,,Het is momenteel ook erg druk op de weg. Mensen willen graag de stad in of rijden richting het strand. Die storing helpt daar natuurlijk niet bij.’’