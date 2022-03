Storing bij Erasmusbrug verholpen, nog wel vertraging voor tramreizigers

update Flinke file door storing slagbomen van Erasmus­brug

Niet iedereen kon vrijdagavond rustig aan het weekend beginnen. Een flink aantal automobilisten die vanuit het centrum over de Erasmusbrug naar Zuid probeerde te rijden, stond vrijdagavond in de file. De slagbomen op de brug gingen niet meer omhoog. Inmiddels is de storing weer verholpen.

18 maart