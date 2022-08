Storing treinverkeer rond Rotterdam opgelost, treinen rijden weer volgens normale dienstregeling

updateVanwege een systeemstoring was het treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht zondagavond volledig ontregeld. Er reden urenlang geen treinen van en naar beide steden. Heel West-Nederland had last van de problemen. Kort na middernacht meldde de NS in de reisapp dat de storing verholpen is. Maandagochtend rijden de treinen weer volgens dienstregeling.

ProRail meldde dat het ging om een storing op de verkeersleidingspost in Rotterdam. Hierdoor is het niet mogelijk om te zien waar de treinen zich bevinden. ,,Het lijkt erop dat een server in de systemen van de verkeersleiding niet goed functioneert’’, aldus een woordvoerster. ,,Ook springen de seinen hierdoor vanwege veiligheidsredenen op rood, waardoor er niet gereden mag worden.”

De storing trof ook een groot deel van West-Nederland. Zo reden treinen vanuit Utrecht richting Rotterdam niet verder dan Gouda en maakten dan weer rechtsomkeer. Internationale treinen bleven wel rijden, aldus de NS. Er zijn geen treinen gestrand.

Alternatief vervoer

Eerst zou de treinstoring rond 23:30 uur zijn verholpen, maar daarna werd duidelijk dat het treinverkeer de rest van de avond plat zou liggen.

Reizigers waren aangewezen op eigen of alternatief vervoer. ,,We hopen dat mensen eigen vervoer kunnen regelen of een taxi delen’’, aldus een woordvoerder van de NS zondagavond. Hij kon geen antwoord geven op de vraag waarom de NS nu niets voor de gestrande reizigers kan betekenen. ,,Op korte termijn kunnen we in elk geval geen alternatief vervoer aanbieden. We begrijpen dat dit een hele vervelende situatie is.’’

Wanhopig

Op Rotterdam Centraal kregen reizigers het advies om de metro naar Den Haag te pakken en verder te rijden. ,,Dat is de enige manier om nu te ontsnappen uit Rotterdam’’, aldus een NS-medewerker. Enkele honderden mensen stonden op het station en keken wanhopig naar het bord met vertrektijden.

Quote Echt vervelend, Vlissingen is een eind rijden. Maar ik moet morgenoch­tend naar mijn werk

Ans was net met haar hondje Jip op bezoek geweest bij haar zoon in Den Haag. Haar eindbestemming is Eindhoven en ze lijkt voorlopig gestrand in Rotterdam. Maar ineens krijgt ze een appje van haar zoon. ,,Ik kom je ophalen en breng je thuis.’’

Een meisje zit al paar uur te wachten. Ze moet naar Vlissingen. Haar moeder adviseerde haar om toch nog even te wachten, want 'misschien gaat er toch wat rijden'. ,,Nu komt ze mij halen. Echt vervelend, want dat is een eind rijden. Maar ik moet morgenochtend naar mijn werk.’'

Op het station zit ook een vakantieganger die als eindbestemming Amersfoort had. Hij wil een hotel boeken in Rotterdam, maar zijn telefoon is leeg. ,,Hoe kom ik bij een Ibishotel?’' vraagt hij. Een andere man is het zat en gaat door het lint. ,,Regel een bus!’’

Veel reizigers leggen onderling contact om bijvoorbeeld samen een taxi te delen. Anderen wachten af. Kort na middernacht komt het bericht dat de storing is verholpen, maar het treinverkeer blijft alsnog de rest van de avond platliggen.

Volledig scherm De treinen staan er, maar rijden doen ze niet. De deuren zijn dicht en blijven voorlopig nog dicht. © AD

Volledig scherm Er rijdt geen enkele trein meer vanaf Rotterdam Centraal. Alleen internationale treinen. © AD

