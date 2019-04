Straatkrant gaat met meer steden samenwerken

Dit nieuwe katern heet STOEP. ,,Hiernaast behouden we ook nog twaalf pagina's met lokaal straatnieuws’’, zegt hoofdredacteur Natascha Frensch. Er is al een samenwerking met andere steden maar nu gebeurt dat structureel.



Reden is de dalende verkoop van het straatnieuws. Frensch zegt: ,,Dat komt omdat interesse in papieren media afneemt. Maar ook omdat veel mensen wel geld geven aan de straatverkoper, maar het krantje niet hoeven. Ze denken misschien dat dat aardig is, maar daardoor lijkt de oplage dus nog meer te slinken.”



Ze roept dan ook op om het krantje echt mee te nemen. Het straatnieuws verkopen is voor veel daklozen belangrijk. De hoofdredacteur zegt: ,,We hebben in Rotterdam een flink aantal verkopers, sommigen werken al voor het straatnieuws vanaf het begin 25 jaar geleden. Deze mensen zijn vaak dakloos en kunnen geen betaald werk krijgen. Met de verkoop van dit straatnieuws kunnen ze toch hun boodschappen doen.”



