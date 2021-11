Straatnaam voor Drs. P gaat door, ondanks kritiek van Denk op satirisch en erotisch ‘kinderboek’

‘Groningse toestanden’ door boortoren in Nesselande? Nee, zegt Eneco, installa­tie geeft nauwelijks trillingen

In Rotterdam-Nesselande wordt gevreesd voor ‘Groningse toestanden’, nu Eneco een boortoren in de wijk plaatst. Daarmee wil het energiebedrijf onderzoeken of de grond geschikt is voor de opslag van warmte. Volgens Eneco is er geen reden om nerveus te worden. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd via een bewonersbrief en een online-sessie is al gepland, zegt woordvoerder Niels Stet.

