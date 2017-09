Straatvoetballer Nasser el Jackson verkleedt zich als 'killerclown'

VideoStraatvoetballer Nasser el Jackson heeft zich door de film 'It' laten inspireren en is geschminkt als clown de straten van Rotterdam opgegaan. Niet per se om mensen de stuipen op het lijf te jagen, maar vooral door zijn voetbalkunsten aan de stad te laten zien.

El Jackson, is op zijn vijftiende ontdekt als straatvoetballer en is wereldkampioen GroundMoves! Naast dat hij doet aan freestylen is hij ook als professional actief in panna voetbal. In zijn shows combineert hij zijn creativiteit met snelheid.

De actie als 'killerclown' deed hij afgelopen vrijdag puur voor zijn fans. ,,We hebben bewust de schmink niet heel erg eng gemaakt en alleen jongeren en volwassenen benadert. Dit is puur voor de lol, want kinderen bang maken was absoluut niet het doel", laat zijn management, dat van de actie een filmpje maakte, weten.

Sinds het uitkomen van de nieuwe horrorfilm It zijn de 'killerclowns' weer opgedoken in het buitenland. Sinds 2014 duiken de clowns ook op in Nederland. Sommigen van hen bedreigen de personen die zij laten schrikken. De politie trad eerder al streng op tegen de clowns.