Straf voor het plannen van terroristische aanslag in hoger beroep verdubbeld

Het gerechtshof in Den Haag heeft de straf voor de 33-jarige Rotterdammer Jaouad A. die een terroristische aanslag voorbereidde, verdubbeld. In hoger beroep heeft hij een gevangenisstraf van acht jaar gekregen. De rechtbank veroordeelde hem destijds tot vier jaar.

Een tip van de veiligheidsdienst was aanleiding om op 7 december 2016 de woning van de verdachte aan de Van Speykstraat te doorzoeken. In zijn kelderbox werd een machinegeweer en bijbehorende munitie gevonden. Ook bleek de man in het bezit van veel verboden vuurwerk, dat gebruikt kan worden om bommen mee te fabriceren. Op de computer van de man werden handleidingen aangetroffen voor het maken van een staafbom en een bomgordel. Bovendien stond daarop veel extremistisch propagandamateriaal van onder meer IS.

Geradicaliseerd

Het Haagse gerechtshof stelt dat de Rotterdammer was geradicaliseerd en voorbereidingen trof voor het plegen van een aanslag. Het gerechtshof heeft hem in het bijzonder aangerekend dat hij ook ter zitting geen afstand heeft willen nemen van het gedachtegoed en de handelwijze van IS.

De verdenking tegen Jaouad A. was ook gebaseerd op een afgeluisterd gesprek dat werd opgenomen waarvan niet bekend is met wie A. sprak. Hij zou het hebben gehad over de mogelijkheid van een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam. ,,Het is vijfhonderd meter lopen van mijn huis. Ik zie er altijd Turken naar binnen gaan. Je kunt er gaan schieten of iets naar binnen gooien. Kan ik gewoon doen. Maar die mensen daarbinnen zijn wel gewoon moslims’’, zei hij. En later: ,,Dan kies je toch gewoon voor die Hollanders.’’

Volgens Jaouad A. was de discussie onderdeel van een langer gesprek over nieuws en aanslagen in het algemeen. ,,Het wordt uit zijn context gehaald’’, zei hij er over. Jaouad A. was helemaal niet van plan een aanslag te plegen, stelde hij destijds voor de rechtbank. ,,Wanneer had die moeten plaatsvinden dan? En waarom? Ik stond elke dag om vijf uur op om in de haven te gaan werken. Waarom zou ik dat doen als ik toch zou gaan sterven bij een aanslag?’’

Voor de rechtbank was destijds ook al acht jaar gevangenisstraf geëist. Het gerechtshof tilt zwaarder aan de beveiliging van de samenleving, met name vanwege het gevaar voor herhaling, aldus een woordvoerder.