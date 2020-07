Strafrechtelijk onderzoek naar appjes van agenten over ‘pauperallochtonen’ en ‘kutafrikanen’

Tien jaar later droomt Rotterdam weer van de Tour: ‘Goede hoop op een Grand Départ’

19:30 Rotterdam stond deze week precies tien jaar geleden dagen in het teken van de Tour de France. De stad had in juli 2010 de Grand Départ van de ronde op weg naar Parijs. Rotterdam wil dat meerdaagse spektakel nog wel een keer doen, wie weet over drie jaar al...