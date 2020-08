Strandbezoekers redden het leven van man die dreigt te verdrinken: ‘Wat als ik hem niet had gezien?’

Het is druk op het strand van Nesselande. Het is wekenlang geen zomers weer geweest, dus ook zaterdag stroomt het strand vol. Velen nemen een verfrissende duik in de Zevenhuizerplas. Jahfeth Rosebel is er ook, met zijn familie. ,,We gingen even wat naar achteren, naar die ballenlijn daar. Ik hoorde iemand schreeuwen in de verte.’’ Hij denkt niet meteen aan een noodsituatie. ,,Ik dacht dat iemand gewoon gek aan het doen was. Je hoort wel meer geschreeuw daar.’’