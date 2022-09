Streekvervoer legt werk neer in Zuid-Holland

Rotterdam­mer aangehou­den voor gewelddadi­ge beroving: slachtof­fer krijgt klap in gezicht

Een man is zaterdagavond op gewelddadige wijze beroofd van z'n portemonnee. Het slachtoffer liep rond 22.30 uur op de Plantageweg in Alblasserdam en kreeg een klap in het gezicht. Daarna werd z'n portemonnee met geweld afgenomen. De politie kon al snel een verdachte aanhouden.

