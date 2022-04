Streep door theatershow over Feyenoord 1970: ‘Kaartverkoop valt erg tegen’

De theatershow 50 Jaar Europacup I, over de historische Europese bekerwinst van Feyenoord op 6 mei 1970, gaat niet door. De organisatie heeft besloten het éénmalige festijn (op vrijdag 6 mei in de RTM Stage van Ahoy Rotterdam) af te blazen.

,,We doen dat met pijn in het hart”, zegt organisator en presentator Jan Dirk Stouten. ,,De reden is eenvoudig: de kaartverkoop valt erg tegen. Zodanig dat we de helden van toen, de spelers die Feyenoord in 1970 wereldwijd aanzien gaven, geen passend eerbetoon kunnen geven.”

De tegenvallende belangstelling valt hem zwaar. ,,We rekenden erop dat de mensen die twee jaar geleden een kaartje kochten dat nu weer zouden doen. Toen was het nieuwe Luxor Theater in twee dagen tijd uitverkocht. Het was precies vijftig jaar na de winst. We merken dat mensen daar nu veel minder mee bezig zijn.”

Corona

Stouten erkent dat de huidige Feyenoord-successen in Europa een rol spelen, ook maakt corona bepaalde doelgroepen huiverig voor grote evenementen. ,,Het helpt ook niet mee dat 6 mei in de meivakantie valt. We hebben dat niet goed ingeschat.”

De mensen die al een kaart hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Stouten vindt het jammer dat de voorstelling - met zeker negen spelers uit 1970 - niet doorgaat. ,,We moeten ons verlies pakken. Maar dit is in mijn hoofd de beste show die we nooit gemaakt hebben.”

