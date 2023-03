Strenge regels voor Rotterdamse volkstuinen van de baan: ‘Dit hebben we niet goed gedaan’

Op Vrouwendag is iedereen in het wit op het stadhuis, maar ‘de emancipa­tie is betreurens­waar­dig’

Woensdag is het internationale vrouwendag, een dag waarop extra aandacht wordt besteed aan de emancipatie van vrouwen in de samenleving. Imane Elfilali (Volt) en Mina Morkoç (GroenLinks) hebben ervoor gezorgd dat de dag ook in het Rotterdamse stadhuis wordt gevierd. Iedereen wordt in het wit verwacht.