Striptekenaar herdenkt ‘bleekneusjes’ uit oorlog met persoonlijk kunstwerk in Rotterdamse binnenstad

Het werk is ontworpen door striptekenaar Martin Lodewijk die zelf ook de oorlog en hongerwinter meemaakte. Een persoonlijke herinnering van Lodewijk vormde de inspiratiebron voor het werk. Tijdens de hongerwinter was hij vijf jaar oud. Toen in de bovenwoning van de familie Lodewijk de bel ging, deed hij open en zag van bovenaf de trap het silhouet van twee magere jongetjes die vroegen of er iets te eten was.



Hij wilde de kinderen een paar boterhammen geven, maar zijn oom nam het over en riep naar beneden dat het gezin zelf niks meer had. Lodewijk is deze schrijnende gebeurtenis nooit meer vergeten.