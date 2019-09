Stroomstoring en werkzaamheden ontregelen tramverkeer in Rotterdamse binnenstad

OM betuigt spijt over geheime Su­mo-do­cu: ‘Achteraf gezien had het anders gemoeten’

12:28 Het openbaar ministerie heeft spijt van de documentaire die is gemaakt van de fraudezaak bij sushiketen Sumo. ,,Achteraf gezien had het anders gemoeten”, zei officier van justitie P. van de Kerkhof maandagochtend in de Rotterdamse rechtbank.