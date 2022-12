Stroomstoring in Prinsenland opgelost

Vrouw ramt onder invloed van drugs en alcohol met 162 kilometer per uur vangrail bij Bosdreef in Rotterdam

Een vrouw heeft donderdagavond rond 22.00 uur met een snelheid van 162 kilometer per uur een vangrail geramd tijdens een verkeerscontrole van de politie op de Bosdreef in Rotterdam-Oost. Ze was onder invloed van alcohol, cannabis en amfetamine en is aangehouden.

8 december