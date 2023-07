Stroomstoring Rotterdam-Zuid verholpen: 1800 bewoners zaten ruim twee uur zonder stroom

MET VIDEO Explosie bij winkelpand in Feijenoord, geen gewonden

In het portiek van een winkelpand aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Feijenoord is in de nacht van zaterdag op zondag een explosief ontploft. Niemand raakte hierbij gewond, maar het rolluik van het pand raakte door de klap flink beschadigd.