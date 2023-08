Stroomstoring zorgt voor treinuitval rond Rotterdam Centraal

Hoe een ‘totaal ongeschik­te wethouder’ zelf ook inzag dat het niet langer kon

Nadat in alle geledingen alarmbellen afgingen, heeft de Rotterdamse wethouder Enes Yigit zondag besloten per direct af te treden. Aanleiding waren zware klachten over zijn functioneren, die op het punt stonden naar buiten te komen. Het AD sprak de afgelopen weken met een reeks direct betrokkenen, die aangaven dat er intern grote onvrede bestond over zijn functioneren.