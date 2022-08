Structurele oplossingen blijven uit, maar woonruimte improviseren kan Rotterdam als de beste

CommentaarIn vliegende vaart is de afgelopen week in Rotterdam woonruimte uit de grond gestampt. Nou ja, woonruimte. Vooral slaapruimte, maar het onderdak is toch maar mooi geregeld. In Make it Happen-stad Rotterdam kunnen we improviseren als de beste.

Voor studenten die geen kamer hebben, staat een tent op het terrein van hockeyclub Leonidas en Oekraïense vluchtelingen die tot nu toe op het cruiseschip Volendam werden opgevangen, verkassen naar leegstaande kerken, kantoren, slooppanden en een failliet hotel. Voor Afghanen vinden we een ander hotel. Het heten tijdelijke oplossingen. Onduidelijk is nog waar iedereen hierna naartoe moet.

De kans dat studenten volgende maand wel een eigen stek hebben gevonden of dat de oorlog in Oekraïne voorbij is, is niet groot. En voor je het weet, is er ergens anders een conflict of natuurramp waardoor mensen op drift raken. We zullen wel weer wat bedenken. Iets tijdelijks, omdat tijdelijke oplossingen nu eenmaal gemakkelijker te regelen zijn dan structurele.

Huizenmarkt

Zo volgt lapwerk op lapwerk, terwijl antwoorden voor de langere termijn voor het gebrek aan woonruimte op zich laten wachten. Sterker, daar loopt van alles spaak.

Quote Sociale huurappar­te­men­ten blijken ongestraft veel duurder

Het ombouwen van lege kantoren tot studentenhuizen was zo’n structurele oplossing, maar in de panden op het Rivium waar dat zou moeten gebeuren, blijft het akelig stil. Nieuwe woongebouwen die projectontwikkelaars de afgelopen jaren als sociale huurcomplexen presenteerden, blijken deze vastgoedboeren in de praktijk ongestraft veel duurder te maken. De gemeente treedt er niet tegen op en er is altijd wel iemand te vinden die het ervoor betaalt.

Winter

Zo rest minder rijke studenten niets anders dan thuis blijven wonen, of een tent in De Esch. Hoelang zullen zij daar nog in die slaapzaal bivakkeren, à 78 euro voor vijf dagen? Wat als het winter wordt?

Het blijft Rotterdam. Als de nood aan de man is, stropen we met succes de mouwen op. Maar wat is het al die woningzoekenden gegund als die energie, denk- en daadkracht nu eens in blijvende huisvesting resulteert.

