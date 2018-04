Student ontdekt Bitcoin-fout en krijgt 10.000 euro als beloning

VIDEO RET-personeel weer fit met 'Wolfcamp' van John de Wolf

16:43 Het merendeel van het personeel doet zittend werk, de gemiddelde leeftijd is 51 jaar, het ziekteverzuim is stevig. Reden voor de RET om werknemers trainingen te bieden op het gebied van voeding, leefstijl en sport. Oud-profvoetballer John de Wolf ontwikkelde voor het Rotterdamse vervoersbedrijf de Wolfcamp. Alle trainingen zitten vol. ,,Ik heb me aangemeld voor John.’’