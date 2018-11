Studente bestolen van ring door likkende dief

video Lasershow op de Nieuwe Maas wijdt KPN-hoofdzetel in: spectacu­lair!

11:20 Met een lasershow, geprojecteerd op de Erasmusburg, is gisteren de KPN-toren officieel ingewijd als nieuw hoofdkwartier van het telecombedrijf. Ook was de vernieuwde lichtgevel (nu full color) tot in de late uurtjes in bedrijf. Met videokunst werd het bedrijf welkom geheten.