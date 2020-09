Studenten bekogelen agenten vanuit raam terwijl ze coronafeestje vieren, politie woedend

video Dansen op het enige festival van het jaar: uit je dak op een paar vierkante meter

19 september De vlammen schieten omhoog in het Kralingse Bos, begeleid door dancebeats. De handen gaan de lucht in. Niets veranderd bij A day at the park? Mwoah... Normaal 15.000 bezoekers, nu een schamele 750. Wél met privé-dansvloer. Het contrast kan bijna niet groter zijn. Eigenlijk is alleen de plek hetzelfde, het Kralingse Bos. Welkom bij de corona-editie van dit dancefestival, het enige festival dit jaar.