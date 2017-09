Studenten die Amerika niet inkwamen zijn teleurgesteld in Koenders

Tuschinski: Joods-Poolse Rotterdammer met lef én minnares

10:30 Het tot leven wekken van de bijzondere (liefdes)geschiedenis van Abraham Tuschinski. Dat is de gedachte achter de eerste historische roman over de bioscoopmagnaat die gisteren werd gepresenteerd in Rotterdam, de stad waar de Joods-Poolse marktkramerszoon in 1904 als achttienjarige met niks arriveerde.