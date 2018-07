Studenten maken gedetailleerde maquettes voor Madurodam

Politie vindt ruim 100 kilo coke tussen bananen in vrachtwa­gen

13:44 De politie en douane hebben vorige week ruim 100 kilo cocaïne tussen een partij bananen gevonden. De drugs met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro was verstopt tussen de bananen in een vrachtwagen in een loods in de Spaanse Polder. Dat heeft het OM vandaag bekendgemaakt.