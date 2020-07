Studentenverenigingen om tafel met burgemeester: 'We moeten uitbraak stoppen’

De voorzitters van Rotterdamse studentenverenigingen spraken vanmiddag met de burgemeester naar aanleiding van de toename van het aantal besmettingen van het virus onder studenten. Van de zeker twintig Rotterdamse studenten die positief zijn getest op corona, is een deel student geneeskunde. Uit een mail van het bestuur van de Medische Faculteitsvereniging bleek na een beachvolleybaltoernooi ruim een week geleden meerdere leden besmet te zijn.

Studentenverenigingen zeggen erop te hameren bij hun leden om zich aan de maatregelen te houden. Maar ze zien ook dat het steeds lastiger voor ze is. Na maanden thuiszitten is er grote behoefte aan sociaal contact en worden er steeds meer feestjes georganiseerd of treffen ze elkaar bij een barbecue, op het strand of tijdens het sporten.

Verslappen

Het gesprek tussen de verenigingen en de burgemeester was constructief, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,De voorzitters deelden de zorgen van de burgemeester en zien ook onder studenten de urgentie voor het naleven van de afspraken verslappen. Ook hebben zij toegezegd dat zij – naast alles wat zij al deden - er opnieuw alles aan te zullen doen om de risico’s op besmetting met het virus zo klein mogelijk te houden”.

Quote We gaan met elkaar een plan maken om de bewustwor­ding onder studenten te vergroten Tristan Gayral

Concreet is afgesproken om samen met vertegenwoordigers van studentenverenigingen een communicatiecampagne te bedenken en uit te voeren die zich richt op deze doelgroep. ,,De gemeente, de GGD, de Veiligheidsregio en wij willen allemaal hetzelfde: dat dit virus de kop in wordt gedrukt”, zegt Tristan Gayral, bestuursvoorzitter van studentenvereniging Laurentius.

Bewustwording vergroten

,,We gaan daarom met elkaar een plan maken om de bewustwording onder studenten te vergroten. Wij doen dat al bij onze eigen vereniging, maar met die partijen én studentenverenigingen hopen we álle Rotterdamse studenten aan te spreken. Het is belangrijk dat zij zich realiseren dat niet alleen zij slachtoffer zijn als ze zich niet aan de maatregelen houden, maar ook hun medemens.”

De precieze invulling van de campagne moet nog blijken. Voor de hand ligt dat sociale media er een rol in gaan spelen. De komende dagen wordt hierover gebogen. ,,De testbereidheid onder studenten moeten omhoog, dus je kan bijvoorbeeld denken aan het meer onder de aandacht brengen van de testlocaties”, aldus Guido van Winden, bestuursvoorzitter van RSC/RVSV, het Rotterdamsche Corps.

Eurekaweek

De Eurekaweek - de start van het nieuwe studiejaar - begint op 16 augustus. Er is ook gesproken hoe dit georganiseerd kan worden zonder dat veel jongeren samenkomen. Veel van de activiteiten zullen online plaatsvinden. ,,Vooralsnog gaan we keihard door met de voorbereidingen en we houden rekening met alle scenario's”, zegt Sander Doude van Troostwijk, voorzitter van het Eurekaweekbestuur.

Het is wel de bedoeling dat aankomende studenten in kleine groepjes dingen in de stad kunnen ondernemen. Over de precieze invulling wordt nog gesproken. Het aantal aanmeldingen loopt niet achter vergeleken bij voorgaande edities. ,,Dat geeft aan dat studenten er zin in hebben dus dat is mooi. En wij zullen er alles aan doen om eventuele zorgen weg te nemen.”

Volledig scherm Burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak met de studentenverenigingen. © ANP