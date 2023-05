Stuur ons jouw mooiste Feyenoordmoment!

Sinds controver­siële sluiting is museum al jaren dakloos, maar ‘de beste optie is over het hoofd gezien’

Sinds de controversiële sluiting ontbreekt in Rotterdam al bijna drie jaar een fatsoenlijk stadsmuseum. De zoektocht naar een nieuwe plek wil niet vlotten, maar architectenbureau V8 heeft een idee: wat te denken van die te koop staande kerk midden in het centrum? De dakloze museumdirecteur is bij het horen van de plannen meteen enthousiast.