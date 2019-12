‘Succesondernemer’ van 18 reed rond in een dure wagen, maar nu is zijn bedrijf failliet

Daar is het tijdens het korte bestaan van Splendid Media nooit van gekomen. De inkomsten van het mediabedrijf, gespecialiseerd in webdesign, fotografie en bedrijfsfilms, bleven ver achter bij de uitgaven. Volgens het eerste faillissementsverslag ontvingen de personeelsleden een ‘aanzienlijk salaris bij hun functie’. Het verlies bedraagt in het eerste overzicht dat de curator heeft, 53.000 euro. Dat is een eerste raming. De curator is nog maar net begonnen met het afhandelen van het faillissement. Hij rept over een gebrekkige administratie en een ruzie met de accountant, die het verkrijgen van inzage in de financiën bemoeilijken.