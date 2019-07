Sumo-verdachten woedend om geheime docu: ‘Dit is geen eerlijk proces’

Is massale kap echt de beste remedie tegen essentak­sterf­te Lage Bergse Bos?

11:30 De Wageningen Universiteit bekijkt of het wel een verstandige zet is van het Recreatieschap Rottemeren om in één keer duizenden zieke essen te kappen in recreatiegebied Rottemeren. Omwonenden klagen dat ze hun groengebied niet meer herkennen door de kaalslag. Misschien is het beter eerst de allerziekste exemplaren te verwijderen.